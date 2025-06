Trasformare la complessità della vita aziendale in semplicità. Sfida difficile: ogni giorno chi guida un'impresa deve affrontare un labirinto di leggi e normative cangianti, una burocrazia a volte incomprensibile e un progresso tecnologico che per essere sfruttato deve essere ben inquadrato e metabolizzato.

Programma US nasce per affiancare gli imprenditori e rendere più facile la gestione della propria creatura grazie alla formazione d'eccellenza. Ma non solo. «Abbiamo pensato di dare un contributo allo sviluppo delle imprese clienti del nostro gruppo», ha spiegato l'editore dell'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, nel corso della presentazione del progetto ieri a Oristano. «Dopo averle sostenute nella crescita con la comunicazione pubblicitaria, ora faremo qualcosa di più: offriremo strumenti aggiuntivi». Innanzitutto la formazione d'eccellenza. La partnership con Sda Bocconi darà vita il prossimo autunno a una Scuola d'impresa.

L’OBIETTIVO - «Il corso parte dall'idea che voi rappresentiate il motore dell'Isola: spesso le piccole imprese sono viste con diffidenza, soprattutto dal settore accademico, ma in realtà rappresentano un modello originale di sviluppo grazie al quale l'Italia è la settima potenza economica al mondo e quarta per le esportazioni», ha ricordato la docente della Sda Bocconi Marina Puricelli a una platea di imprenditori e manager. Però «questo non vuol dire che tutte le imprese siano forti: le deboli, quelle gestite male, rischiano di essere spazzate via dal mercato. Ecco perché non bisogna farsi cogliere impreparati».

IL PERCORSO – Il percorso di alta formazione di Programma US sarà «cucito» a misura delle aziende sarde, grazie anche alle lezioni dei docenti del Politecnico di Milano, con corsi che spazieranno dalla marketing all'intelligenza artificiale applicata alle piccole e medie imprese. E poi: turismo innovativo, agribusiness (progettazione e gestione di un'impresa agricola), valorizzazione dell'industria agroalimentare, del patrimonio culturale e dell'artigianato locale. In campo anche l'università di Cagliari, che curerà una importante serie di seminari tematici: si va dalla privacy ai tributi passando per il diritto societario e il giuslavorismo.

I SERVIZI – Programma US aiuterà le aziende anche nella comunicazione. Un ambito in cui il gruppo L'Unione Sarda è leader grazie a un milione e 100mila contatti giornalieri: «L'Unione Sarda, Videolina, Radiolina e unionesarda.it entrano nelle case di tutti i sardi, con equilibrio, attenzione e passione», ha ricordato il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì. Il terzo capitolo del progetto riguarda i servizi calibrati per la crescita delle imprese. Come l'e-commerce, strumento ormai irrinunciabile: quando il mercato si sarà assestato almeno un terzo degli acquisti globali sarà sul web. «La nostra piattaforma VaiOnLine darà la possibilità di vendere i propri prodotti senza doversi occupare di certi temi come privacy, logistica, customer care e pagamenti», ha chiarito la direttrice generale del gruppo Lia Serreli.

L’APPUNTAMENTO – Oggi a Sassari (nella sede della Camera di Commercio in via Roma, alle 17) un nuovo workshop con le imprese del territorio: per partecipare ci si potrà iscrivere compilando il modulo on line (il link si trova sul sito unionesarda.it), oppure inviando una mail a programmaus@unionesarda.it.

