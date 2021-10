La Commissione europea ha proposto di attingere 5,4 milioni di euro dal Fondo di adeguamento alla globalizzazione (Feg) per sostenere 801 lavoratori licenziati in Sardegna.

Tra i destinatari, 611 ex dipendenti Air Italy e 190 ex dipendenti Porto Canale di Cagliari, "che hanno perso il lavoro a causa della ristrutturazione e della globalizzazione", si legge in una nota della Commissione.

I 5,4 milioni di euro proposti serviranno a trovare nuova collocazione nel mercato del lavoro attraverso l'istruzione o la formazione o ad avviare un'attività in proprio.

"Il mercato del lavoro in Sardegna è limitato a causa della sua insularità e della sua posizione remota rispetto alla terraferma - ha detto Nicolas Schmit, Commissario per l'occupazione - l'assistenza del Feg aiuterà le autorità sarde a finanziare misure quali l'orientamento professionale e l'assistenza personalizzata nella ricerca di lavoro".

Le proposte della Commissione devono comunque essere approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(Unioneonline/v.l.)

