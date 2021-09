L’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ha incontrato oggi a Napoli i vertici della Grimaldi, la compagnia che si è aggiudicata recentemente la tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia in regime di continuità territoriale.

Nella sede della compagnia Todde si è confrontato con Guido Grimaldi, presidente della “Grimaldi Sardegna”.

Si è parlato della strategia e dello sviluppo del sistema dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna, con particolare riferimento alle tratte già effettuate (oltre a quella menzionata ci sono Cagliari-Palermo e Cagliari-Napoli in convenzione, Olbia-Livorno e Olbia-Civitavecchia in regime di libero mercato).

In tutti i collegamenti la compagnia provvederà all’inserimento di navi nuove e di ultima generazione, è emerso nel corso del colloquio.

"La Regione - è il commento dell'assessore Todde - sarà accanto alla compagnia in questa sfida, con la priorità di assicurare un nuovo corso alla mobilità dei sardi e garantire uno strategico strumento di collegamento per merci in entrata e in uscita dalla nostra Isola".

