La tecnologia avanza, ma a quale prezzo? In Sardegna, il 30% delle aziende del settore commercio ha già introdotto l’intelligenza artificiale per gestire i turni di lavoro. Se da un lato il fenomeno, potrebbe rappresentare un vantaggio in termini di efficienza organizzativa, solleva preoccupazioni per le condizioni lavorative dei dipendenti.

A lanciare l’allarme è la UILTuCS Sardegna, il sindacato dei lavoratori del turismo, commercio e servizi, che denuncia il rischio di una gestione sempre più fredda e automatizzata, senza considerazione per le esigenze umane.

«Gli algoritmi stabiliscono i turni basandosi su fatturati e flussi di clientela, senza alcuna sensibilità – spiega Cristiano Ardau, segretario generale della UILTuCS Sardegna –. Questo porta a situazioni assurde: lavoratori costretti a turni serali per settimane, senza possibilità di conciliare vita privata e lavoro, né di chiedere variazioni. Si perde completamente la flessibilità che un datore di lavoro, con il suo buon senso, potrebbe garantire».

Il problema, secondo il sindacato, non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui viene applicata. L’AI potrebbe essere un valido supporto per l’organizzazione aziendale, ma se usata senza controllo umano rischia di trasformare il lavoro in una macchina senza margini di adattamento. «Le aziende puntano tutto sull’efficienza e sul profitto, ma questo non può avvenire a discapito del benessere psicofisico dei dipendenti», avverte Ardau.

Per questo, la UILTuCS Sardegna propone un approccio più equilibrato: una contrattazione decentrata che regoli l’uso dell’AI nella gestione del personale, garantendo un modello misto, in cui l’automazione affianchi, ma non sostituisca, la sensibilità umana. «L’innovazione deve essere un alleato, non un nemico – conclude Ardau –. Non possiamo permettere che i diritti dei lavoratori vengano sacrificati in nome della produttività».

