L’agnello di Sardegna Igp sbarca in AustraliaI prodotti del Contas in vetrina alla fiera “Fine Food” di Sydney
L'agnello di Sardegna Igp sbarca in Australia, il primo Paese produttore al mondo di carne ovina.
Una grande possibilità di confronto per il marchio sardo che arriva a Sydney in vista della partecipazione al Fine Food Australia, la più importante fiera B2B del settore food & beverage dell'area Australasia che si tiene annualmente, quest'anno dall'8 al 11 settembre.
Per il Contas, che pure negli anni passati ha registrato la partecipazione a importanti fiere asiatiche, approdare nel continente australiano è una novità assoluta.
La sua partecipazione arriva grazie all'agenzia Italian Trade Agency, ente del governo italiano che opera sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha il compito di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e lo sviluppo del commercio estero.
La selezione è avvenuta nell'ambito di un processo competitivo, che ha portato ICE a individuare solo 25 aziende a livello nazionale per rappresentare l'eccellenza agroalimentare italiana alla fiera Fine Food Australia.
«In Australia – si legge in una nota – il Contas si distinguerà per le carni ovine di alta qualità, provenienti da un sistema di allevamento sostenibile e tracciabile, e una gamma di prodotti trasformati e precotti pensati per il segmento gourmet e ho.re.ca».
«Essere presenti a Sydney proprio nel mese di settembre ha un valore simbolico profondo per noi - afferma il presidente del Consorzio, Battista Cualbu -. È l'inizio di un nuovo ciclo, non solo agrario, ma anche commerciale e culturale. Secondo i dati più recenti, il consumo pro capite di carne ovina in Australia supera i 9 kg annui, ma meno del 5% proviene da produzioni estere. Questo dimostra che, pur essendo un mercato maturo, esistono ampi margini per l'ingresso di prodotti di qualità certificata come l'Agnello di Sardegna IGP».
