L'agnello di Sardegna Igp sbarca in Australia, il primo Paese produttore al mondo di carne ovina.

Una grande possibilità di confronto per il marchio sardo che arriva a Sydney in vista della partecipazione al Fine Food Australia, la più importante fiera B2B del settore food & beverage dell'area Australasia che si tiene annualmente, quest'anno dall'8 al 11 settembre.

Per il Contas, che pure negli anni passati ha registrato la partecipazione a importanti fiere asiatiche, approdare nel continente australiano è una novità assoluta.

La sua partecipazione arriva grazie all'agenzia Italian Trade Agency, ente del governo italiano che opera sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha il compito di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e lo sviluppo del commercio estero.

La selezione è avvenuta nell'ambito di un processo competitivo, che ha portato ICE a individuare solo 25 aziende a livello nazionale per rappresentare l'eccellenza agroalimentare italiana alla fiera Fine Food Australia.

«In Australia – si legge in una nota – il Contas si distinguerà per le carni ovine di alta qualità, provenienti da un sistema di allevamento sostenibile e tracciabile, e una gamma di prodotti trasformati e precotti pensati per il segmento gourmet e ho.re.ca».

«Essere presenti a Sydney proprio nel mese di settembre ha un valore simbolico profondo per noi - afferma il presidente del Consorzio, Battista Cualbu -. È l'inizio di un nuovo ciclo, non solo agrario, ma anche commerciale e culturale. Secondo i dati più recenti, il consumo pro capite di carne ovina in Australia supera i 9 kg annui, ma meno del 5% proviene da produzioni estere. Questo dimostra che, pur essendo un mercato maturo, esistono ampi margini per l'ingresso di prodotti di qualità certificata come l'Agnello di Sardegna IGP».

