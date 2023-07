In Sardegna, nel corso dell’estate arrivano turisti da tutta Italia e da tutto il mondo.

Ma ci sono due popoli particolarmente affezionati all’Isola, al punto che nei loro motori di ricerca sul web la parola “Sardegna” è la più digitata accanto alla parola “vacanze”.

Non sono gli inglesi e nemmeno i francesi. Non sono gli americani e neanche i tedeschi. Si tratta degli abitanti della Danimarca e del piccolo Liechtenstein, che più di tutti al mondo considerano la Sardegna come la meta ideale per trascorrere le ferie.

Lo certifica un’indagine condotta dal tour operator britannico CV Villas, che si è preso la briga di analizzare i dati di tutte le classifiche Google per capire, Paese del mondo per Paese del mondo, quali sono i luoghi del globo più ambiti come destinazione di viaggio.

E, come detto, in ambito europeo la Sardegna è risultata al top nelle ricerche su pc e smartphone danesi, nonché su quelli dei residenti nel minuscolo principato che sorge tra Austria e Svizzera.

In cima alla classifica generale c’è l’isola di Santorini, la meta più sognata in ben 47 nazioni del mondo.

A seguire Ibiza, destinazione preferita in 29 nazioni. Chiude il podio Tenerife, regina delle ricerche dei vacanzieri in 18 Paesi del globo.

La prima meta in Italia in graduatoria? La Sicilia, che si piazza al quarto posto: sono 7 i popoli che la mettono in cima alla lista delle mete di vacanza, tra cui svizzeri, egiziani e libanesi.

La Sardegna, accaparrandosi le preferenze di due nazioni in assoluto, si piazza all’ottavo posto in Europa, a pari merito con Mykonos, Creta, Maiorca, Lesina e la Toscana (la più cercata e sognata dai viaggiatori giapponesi e da quelli di Andorra).

© Riproduzione riservata