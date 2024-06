In linea con l'impegno della Camera di Commercio di Sassari sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale a favore delle imprese, una delegazione camerale ha preso parte al London Tech Week.

Il più importante appuntamento europeo sul tema dell'Intelligenza Artificiale ha coinvolto oltre 5000 startup tecnologiche provenienti da tutto il mondo e oltre 1000 investitori. Tra i temi principali, l'IA e il rapporto tra tecnologie e impatti sociali e ambientali.

L'evento principale è stato il London Al Summit, al quale hanno preso parte le più importanti aziende tecnologiche a livello mondiale, (IBM, HP, BOSTON, Google e altre) oltre ad una rappresentanza di aziende italiane che ha coinvolto 60 startup tecnologiche.

L'occasione è stata utile per vedere e sperimentare in anteprima alcuni strumenti che l'IA può mettere a disposizione delle imprese, con l'obiettivo di migliorare efficacia, efficienza, redditività e di semplificare processi aziendali in diversi ambiti. Solo per citare alcuni ambiti, l'Intelligenza Artificiale si può utilizzare nella selezione del personale, nell'ideazione e realizzazione di campagne di marketing, nell'acquisizione e fidelizzazione dei clienti, nelle forniture e nella logistica, nella gestione del magazzino e in qualsiasi attività che si basi su raccolta, analisi ed elaborazione di dati.

«Per un futuro al quale è necessario andare incontro conoscendone le opportunità e individuando gli scenari – commenta la vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai presente insieme componente di giunta camerale Paolo Murenu al segretario generale dell’ente Pietro Esposito - e per fornire alle nostre imprese gli strumenti in grado di renderle competitive sul mercato dotandosi di strumenti tecnologicamente adeguati. In una transizione al digitale che ormai è nelle cose e la cui conoscenza con tutto ciò che è in grado di offrire è imprescindibile».

