Cambiano gli orari dei voli tra Alghero e Milano Linate, per il momento solo il ritorno dalla Lombardia che slitta di 40 minuti, e non l’andata dalla Sardegna, attualmente schedulata per le 8.55, un orario ritenuto scomodo per chi deve viaggiare per lavoro o per effettuare una visita medica.

Lo annuncia la Regione rivendicando «qualche primo risultato della negoziazione con la compagnia aerea Ita Airways sulla modifica degli orari di partenza e arrivo del collegamento Alghero-Milano Linate». Un'esigenza - spiega la Regione - che era stata da subito messa sul tavolo per tutelare quei passeggeri che necessitano di viaggiare in giornata verso il capoluogo lombardo.

Ufficiale il nuovo orario del volo serale in partenza da Linate: precedentemente schedulato per le 18.35, slitterà alle 19.15 con un guadagno di 40 minuti. Presto sarà aggiornato il sito di prenotazione con i nuovi orari.

In via di definizione invece il cambio di orario del volo del mattino da Alghero a Linate. «Lo scenario prospettato è quello di un anticipo del volo di andata e un posticipo di quello di rientro in Sardegna - commenta l’assessora Barbara Manca -. Complessivamente si potrebbe guadagnare quasi un’ora e mezzo di permanenza, tempo prezioso per tutti coloro che devono raggiungere Milano per ragioni di lavoro, salute o studio. Questa soluzione, seppur migliorativa rispetto a quella originaria proposta dal vettore e purtroppo consentita dal DM del 2021, ammetto che non mi soddisfa pienamente. Per questo proseguirò le interlocuzioni con Ita Airways. Sono al vaglio altre opzioni di cui si sta valutando la fattibilità. Questo aspetto sarà sicuramente uno dei tanti cui presteremo la massima attenzione nel prossimo bando, così da evitare di dover intervenire con soluzioni tampone, come quella che si sta prefigurando».

Ad oggi Ita non ha dato aperture su un'inversione dei voli con la prima partenza giornaliera da Alghero anziché da Linate. La compagnia ha manifestato l'intenzione di mantenere la base dei voli a Milano per sue valutazioni economiche e di organizzazione interna.

C'è poi la questione delle fasce di garanzia. Al momento, in caso di sciopero, i voli protetti sono quelli compresi tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Un cambio di orario della partenza del volo da Alghero a Linate, ipotizzato tra le 8.15 e le 8.20 con un risparmio orario per i passeggeri sardi di circa 40 minuti, porterebbe alle 6.20 il primo volo in direzione opposta. Senza garanzia di protezione, il volo si troverebbe così in una fascia oraria non protetta da eventuali agitazioni sindacali, con il rischio di compromettere il diritto alla mobilità dell'intera giornata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata