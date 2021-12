Dopo una dura contrattazione e molte proteste, Ita Airways e i sindacati hanno raggiunto un accordo sul contratto collettivo di lavoro, sottoscritto oggi con Assaereo.

"Sono stati rivisti gli aspetti economici e quindi il contratto integrativo aziendale, rispetto al regolamento, prevede un incremento di oltre il 15% per il primo anno, che poi crescerà gradualmente fino al 20% in media nell'arco di piano", hanno spiegato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

L’intesa implementa anche le previsioni di assunzione di "ulteriori 4mila lavoratori" entro giugno 2022. Entro il 2025, inoltre, è previsto un incremento della flotta, con l’acquisto di nuovi mezzi.

Con la firma del nuovo Ccnl vengono introdotte anche nuove misure di welfare. Questo ultimo elemento rappresenta "una grossa novità del nuovo contratto", infatti, "per la prima volta anche a tutti i dipendenti di terra sarà riconosciuta l'assistenza sanitaria, e per il personale navigante vi sarà un innalzamento del premio rispetto alle condizioni attuali", ha spiegato l’azienda.

"Dopo cinque anni che il contratto nazionale del lavoro non veniva rinnovato, abbiamo raggiunto un importante obiettivo che contiamo possa assicurare competitività a tutte le aziende italiane del trasporto aereo", ha dichiarato il presidente esecutivo di Ita Airways, Alfredo Altavilla, che ha evidenziato alcune importanti novità: "L'introduzione del premio di risultato, presente per la prima volta in una misura così significativa sulla retribuzione e soprattutto legato alla soddisfazione del cliente, a cui si lega la conferma degli obiettivi di profittabilità del business plan che prevedono il raggiungimento del pareggio operativo nel secondo trimestre del 2023".

Soddisfazione è stata espressa anche dai sindacati: "Gli accordi raggiunti sono un primo significativo passo che migliora le condizioni del lavoro in un contesto in cui le lavoratrici e i lavoratori di quest'azienda hanno già subito troppo, a partire dai diktat dell'Unione europea", hanno commentato.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata