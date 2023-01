La premier Giorgia Meloni ha confermato l’impegno italiano sul Pnrr nel corso dell’incontro a Roma con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Da quanto riferito da Palazzo Chigi, Meloni e von der Leyen hanno condannato l’assalto dei bolsonaristi al Parlamento brasiliano e hanno anche avuto uno «scambio di vedute» su altri temi economici e sul tema delle migrazioni, in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio.

Nella sua visita nella Capitale la numero uno della Commissione Ue ha anche ricordato David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo morto l’11 gennaio 2022: «David - ha detto - era un grande oratore e anche un grande politico, che faceva politica per passione e non per potere. Era un uomo gentile e coraggioso, saggio e audace, era chiamato da alcuni 'il presidente buono'. Quando mi salutava era solito dire in francese 'bon courage'. Ecco io voglio dire lo stesso, oggi, che tutti in Ue abbiano il suo coraggio, il coraggio di combattere per i nostri valori».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata