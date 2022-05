Niente camerieri e commis da cucina: la mancanza di personale mette a rischio l’apertura di alcune attività turistiche.

A Solanas lo storico ristorante Da Barbara è ancora chiuso: “Non ci era mai capitato, abbiamo sempre aperto per Pasqua ma quest’anno non abbiamo trovato personale. In qualche modo tra la fine di maggio e i primi di giugno contiamo di iniziare la stagione”, spiega il titolare Lazzaro Asuni.

Il problema è comune anche ad altri imprenditori alla prese con una situazione che sembra non avere precedenti. Faticose le selezioni anche negli stabilimenti balneari del litorale che però hanno già spalancato i battenti o si accingono a farlo.

La terza puntata dell’inchiesta.

