Il vino del Nord Sardegna parla danese e punta a diventare il nuovo punto di riferimento per i calici del Nord Europa. Si è conclusa con numeri da record la missione commerciale della Promocamera di Sassari a Copenaghen, dove 15 tra le migliori cantine del territorio hanno incontrato oltre 80 importatori, distributori e wine professional scandinavi.

La scelta della Danimarca non è stata casuale: a differenza di altri vicini nordeuropei, il mercato danese non è regolato da monopoli statali. Un dettaglio tecnico che lo trasforma in un hub strategico e in una porta spalancata verso l’intera Scandinavia per le aziende che puntano su qualità e tracciabilità.

All’interno della prestigiosa vetrina “A Glass of Italy”, le etichette sarde sono state protagoniste di un’intensa attività di B2B e walk-around tasting. Grande interesse per le masterclass dedicate al Vermentino, dove sommelier professionisti hanno spiegato a una platea selezionata perché le denominazioni DOC e DOCG della Sardegna siano oggi tra le più dinamiche e interessanti del panorama internazionale.

A guidare la delegazione la presidente di Promocamera Sassari, Maria Amelia Lai: «Siamo tornati da Copenaghen con una certezza: il mercato danese ha sete di Sardegna. I buyer non cercano solo un prodotto di qualità, ma una storia da raccontare, e le nostre cantine sono state straordinarie nel trasmettere il valore dei nostri vitigni e dei nostri territori».

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto "S.E.I. – Sostegno all’Export delle Imprese Italiane", attraverso il quale Promocamera continua a fornire formazione, assistenza diretta e canali preferenziali per le aziende sarde che vogliono sfidare i mercati globali.

LE AZIENDE

Atlantis (Berchidda), Cantina del Vermentino (Monti), Cantina Fara (Sennori), Giogantinu (Berchidda), Cantina Li Duni (Badesi), Cantina Manconi (Tempio Pausania), Tani Vini (Monti), Monte Fenosu (Ossi), Nuraghe Crabioni (Sorso), Tenute Olbios (Olbia), Tenute Oskiros (Oschiri), Sella & Mosca (Alghero), Tenute Soletta (Florinas), Tenute Stintino (Stintino) e Vinicola Cherchi (Usini).

