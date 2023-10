Il vermentino di Gallura è il vino più venduto in Italia nell’estate appena trascorsa.

Ha registrato l’8,5% delle vendite nei mesi di giugno, luglio e agosto. Subito dopo c’è il Grillo di Sicilia (7%), quindi il Lugana di Lombardia (6,5%).

I dati sono stati raccolti dall'Osservatorio della Edoardo Freddi International ed elaborati dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura.

Il vermentino ha conquistato in particolare turisti inglesi e americani: il risultato ottenuto è infatti frutto in gran parte degli acquisti fatti da stranieri negli hotel e nei ristoranti della Costa Smeralda.

Il vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, è risultato anche il primo per vendite nella categoria Fine Wine, ossia di quei vini di altissima qualità a prezzi elevati e in alcuni casi, come osserva la ricerca, da collezionismo. Con una quota del 12% ha superato vini come il Barolo, che si attesta ad un 9% di vendite, il Brunello di Montalcino con un 7% e l'Amarone della Valpolicella col 6%.

(Unioneonline/L)

