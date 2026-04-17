Un cantiere fitto di proposte che, per prendere forma, dovrà passare dalle scelte dei governi nazionali. Un anno fa Bruxelles invitava i cittadini a prepararsi al peggio con un kit di sopravvivenza di 72 ore. Oggi, con la guerra in Medio Oriente che lambisce i mercati energetici, quel riflesso si traduce in un nuovo scudo per l'energia che aggiorna pratiche già sperimentate ai tempi del Covid. Un giorno di telelavoro obbligatorio, trasporti pubblici più economici e una stretta diffusa sui consumi, dal riscaldamento alle trasferte: l'esecutivo di Ursula von der Leyen si prepara a svelare il 22 aprile il suo mix di incentivi mirati e disciplina quotidiana - non vincolante -, già diventato però terreno di scontro.

Dopo aver liquidato come «un pannicello caldo» la proposta Ue di allentare le norme sugli aiuti di Stato - misura che sorride soprattutto a Berlino - Matteo Salvini è tornato a puntare il dito contro i burocrati europei. Se le soluzioni «per superare il caro-bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno, ditemi se sono normali a Bruxelles...», ha attaccato il vicepremier, rilanciando la richiesta - sostenuta anche da Confindustria - di sospendere il Patto di stabilità. Nel suo “Accelerate Eu”, Palazzo Berlaymont non disegna soltanto nuove regole - a partire dall'allargamento dei sussidi pubblici per trasporti e agricoltura - ma tenta di plasmare una vera economia del comportamento con una serie di raccomandazioni. Il segnale più immediato è anche il più simbolico: almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana che richiama la logica pandemica per tagliare spostamenti e consumi. In parallelo, Bruxelles accelera sul trasporto pubblico, invitando i Ventisette a ridurre le tariffe di bus e metro fino alla gratuità per le fasce più fragili, mentre le città dovrebbero trasformarsi in veri laboratori tra Ztl, giornate senz'auto e spinta alla mobilità elettrica.

Il piano entra poi nelle abitudini quotidiane: meno riscaldamento, meno sprechi, consumi spostati fuori dalle ore di punta. Le amministrazioni sono chiamate a dare l'esempio, tra uffici a luci ridotte ed edifici chiusi quando possibile, mentre alle imprese si chiede di accelerare sull'efficienza. La bozza arriva fino alle caldaie domestiche, con l'invito a restare sotto i 50 gradi. Sul fronte sociale, Bruxelles prova a tenere insieme rigore e protezione con voucher mirati e, se necessario, prezzi regolati. E intanto punta sul lungo periodo con leasing agevolato per tecnologie verdi, incentivi per sostituire vecchi elettrodomestici. Più sensibile il fronte aereo.

L'esecutivo von der Leyen invita a ridurre i voli quando possibile, puntando su alternative meno dispendiose in termini energetici. Ma, sfiorando il nervo della libertà di movimento, prova anche a rassicurare: «Non ci sono indicazioni di una carenza sistematica di carburante tale da provocare cancellazioni su larga scala», ha sottolineato Palazzo Berlaymont, impegnato in un monitoraggio costante con l'Agenzia internazionale dell'energia, precisando che eventuali stop restano di «esclusiva competenza» degli scali. Il rischio di un ulteriore deterioramento del quadro resta tuttavia concreto. A evidenziarlo è la stessa Aie per voce del direttore Fatih Birol: in caso di interruzioni prolungate delle forniture attraverso lo stretto di Hormuz, il continente potrebbe ritrovarsi con riserve di carburante per aerei sufficienti per appena "sei settimane". Tanto che Bruxelles, ha indicato il commissario Dan Jorgensen, valuta la condivisione delle scorte di jet fuel tra i Ventisette.

(Unioneonline)

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