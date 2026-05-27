Ponte del 2 giugno, stime positive sul turismo: Cagliari tra le mete più gettonateLa connettività diretta verso il capoluogo sardo fa registrare un picco del 26% rispetto allo scorso anno. Le previsioni del Ministero
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prime stime positive con un aumento significativo della saturazione alberghiera e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane per il ponte del 2 giugno, anche grazie alle previsioni meteo positive. Stando all'analisi dell'ufficio statistica del ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno, la saturazione delle Online Travel Agency si attesta al 53,2%, con un incremento del 4,3% rispetto all'anno precedente.
E la Sardegna si conferma tra le mete più gettonate. Se la connettività diretta nazionale cresce del 13%, quella verso Cagliari fa registrare il picco più alto: +26% rispetto all'anno precedente.
Analizzando specificamente le giornate del ponte, la saturazione a livello nazionale raggiunge il 55,7%, segnando un aumento del 4,2% rispetto al 51,5% del 2025.
Questi dati, estratti il 25 maggio 2026, indicano che la saturazione potrebbe continuare a crescere avvicinandosi al periodo festivo. In particolare, la saturazione delle strutture alberghiere è aumentata, passando dal 48% del 2025 al 53% del 2026.
(Unioneonline/l.f.)