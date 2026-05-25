“Le voci del territorio: sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radiotelevisive locali” è il titolo del convegno in corso nella Sala Isma, a Roma, organizzato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il senatore Alessandro Morelli.

Al centro del confronto, al quale partecipano tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il senatore Giorgio Maria Bergesio, la sottosegretaria di Stato al Mimit Mara Bizzotto e il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, il ruolo delle emittenti televisive e radiofoniche locali e il loro posizionamento nel panorama informativo del futuro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata