Si è chiusa ieri l'annuale selezione enologica di Veronafiere 5StarWines & Wine Without Walls. In totale sono stati selezionati 960 vini, rispettivamente 651 per la sezione dei vini convenzionali 5StarWines e 309 per Wine Without Walls, la sezione dedicata ai vini certificati biologici, biodinamici o prodotti da aziende che aderiscono a speciali protocolli di sostenibilità.

Sono questi i vini che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90/100 in seguito alla degustazione alla cieca operata dalla giuria internazionale dell'evento.

Circa 70 esperti - scelti tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati Wset, Italian Wine Ambassador e Expert certificati dalla Vinitaly International Academy, enologi e giornalisti - hanno esaminato, commentato e valutato le oltre 2300 referenze iscritte. E tra i vini e i produttori selezionati, quelli che hanno ottenuto i migliori risultati sono stati altresì insigniti di un ulteriore Trofeo, menzione speciale assegnata durante il terzo giorno di esame dal panel dei General Chair.

Tra i riconoscimenti assegnati, il premio Miglior vino italiano è andato alla Cantina della Vernaccia con Vernaccia di Oristano DOC Riserva "Judikes" 2008.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata