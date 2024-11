Idrogeno pulito al posto di eolico e fotovoltaico selvaggi. Un sogno energetico a portata di mano per la Sardegna che rischia però di scontrarsi con la dura realtà fatta di tanta burocrazia e poche risorse.

Le idee per creare un'isola all'avanguardia mondiale per la produzione e l'utilizzo di idrogeno non mancano, anzi, gli otto progetti fino a ora avviati sul territorio regionale sono stati meritevoli di oltre 113 milioni di euro di finanziamenti Pnrr. Nessuno di questi tuttavia è entrato nella fase operativa.

Uno stallo che comunque sta paralizzando tutta Italia, spiega l'Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'idrogeno dell'Agici, con 145 iniziative sparse in tutto lo Stivale ancora rimaste sulla carta.

«Lo scoglio maggiore da superare è quello economico», dice Francesco Elia, responsabile della "Hydrogen Unit" di Agici e tra i coordinatori dell'osservatorio. «I due miliardi di euro fino a ora stanziati in Italia, sebbene siano una cifra importante, non sono infatti sufficienti a far decollare i progetti». Insomma, i conti non tornano.

Luca Mascia

