Termosifoni accesi per un’ora in meno e con un grado in meno a partire da ottobre.

Questa è una delle misure che ha annunciato, secondo fonti ministeriali, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani durante la riunione odierna del Consiglio dei ministri.

L’indicazione per fronteggiare l’emergenza gas è valida sia per le case private sia per gli uffici pubblici.

Fonti di governo hanno invece escluso il ritorno alla Dad o la settimana corta a scuola.

Si lavora intanto per portare il nuovo decreto contro il caro bollette in Cdm la prossima settimana, un ampio piano di sostegno alle imprese che andrà ad abbassare il costo dell’energia.

“L'intervento per calmierare l’aumento dei prezzi delle bollette arriverà presto in Cdm”, ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando che “è un intervento necessario per supportare nell'immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare gli aumenti anche nel lungo periodo”.

