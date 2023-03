«Dobbiamo organizzarci per dare servizi adeguati ai turisti non solo all'interno degli alberghi ma anche fuori. E soprattutto destagionalizzare, una parola che sono contento che abbia detto il ministro Santanchè e che per noi è un mantra. Abbiamo stagioni troppo corte sia nelle città d'arte che nelle mete balneari e montane. Con la politica dei grandi eventi dobbiamo far venire turisti anche in bassa stagione e soprattutto farli tornare. Non è possibile che la Sardegna viva solo due mesi l'anno mentre l'Algarve in Portogallo ne vive 8». Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

«La montagna italiana vive solo 2 mesi l'anno, mentre altrove arriva a 6. Lo stesso succede per le città d'arte» spiega Bocca. Il presidente degli albergatori chiarisce anche l'importanza dei “repeaters”: «Troppe volte sentiamo dire: "A Roma sono già stato, il Colosseo l'ho già visto". Ma cosa significa? A Parigi si torna anche 6-7 volte all'anno perché c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, succede sempre qualcosa. Io spero che con il ministro metteremo in piedi un sistema di grandi eventi che permetta al turista di tornare più volte a tornare nel nostro Paese più volte».

