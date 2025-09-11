Federalberghi, agosto positivo nel Sassarese: il Golfo dell’Asinara fra le mete più gettonateIl tasso medio di occupazione camere ha raggiunto l’85,94%, in crescita di due punti percentuali rispetto allo scorso anno
Agosto 2025 si chiude con un bilancio positivo per il turismo nella provincia di Sassari. Secondo un campione che coinvolge il 35% delle strutture ricettive aderenti a Federalberghi, il tasso medio di occupazione camere ha raggiunto l’85,94%, in crescita rispetto all’83,72% dello stesso mese del 2024.
A trainare il risultato è stato soprattutto il Golfo dell’Asinara, balzato dal 77,8% all’84,37%, mentre Alghero si conferma una delle mete più solide, con l’86,71% di occupazione, poco sotto al dato 2024 ma ancora sopra la media provinciale.
Un ruolo decisivo lo hanno avuto l’aumento degli arrivi all’aeroporto Riviera del Corallo, la qualità dell’accoglienza e le strategie di promozione messe in campo dagli operatori. Tuttavia, Federalberghi segnala un calo dei consumi extra all’interno degli hotel, che incide sulla redditività nonostante la crescita delle presenze.
«I dati di agosto ci danno fiducia e confermano la vitalità del nostro territorio – ha dichiarato Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari –. L’ottima performance del Golfo dell’Asinara ci pone in controtendenza rispetto ad altre realtà, ma il calo dei consumi in hotel ci impone di lavorare sulla qualità dei servizi per stimolare anche la spesa degli ospiti».