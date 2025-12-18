l’accordo
Ue: Von der Leyen annuncia il rinvio a gennaio della firma del MercosurLa presidente della Commissione europea ha informato i leader. L’accordo appeso a un filo, la decisione slitta
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai leader Ue il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale Ue-Mercosur.
Lo riferisce una fonte diplomatica europea a margine del vertice Ue, confermando lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista del 20 dicembre.
