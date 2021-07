Continuano le proteste dei lavoratori della ex Keller.

Gli ex dipendenti dello stabilimento di Villacidro hanno preso parte stamattina a un nuovo presidio, organizzato dalla sigla Sial Cobas Sardegna, davanti all'assessorato regionale del Lavoro, a Cagliari.

Durante il sit-in una delegazione è stata ricevuta dallo staff dell'assessore Alessandra Zedda, che ha fatto sapere che martedì prossimo convocherà parti sociali, enti locali e l'assessore dell'Industria Anita Pili per fare il punto della vertenza.

"Dopo il nostro presidio - ha dichiarato Gianluigi Marchionni del Sial Cobas Sardegna - abbiamo ottenuto l'impegno per far andare avanti questa iniziativa per la variazione del bilancio che si sta discutendo in Consiglio regionale. Attendiamo dunque la convocazione di questo tavolo, per il quale siamo orgogliosi di aver contribuito".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata