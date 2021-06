Nuovo presidio dei dipendenti ex Keller davanti all'assessorato regionale del Lavoro a Cagliari per chiedere la ricollocazione nei cantieri verdi.

Con i trenta lavoratori anche i sindaci di Villacidro e di Vallermosa, Marta Cabriolu e Francesco Spiga. Manifestanti e sindacati sono stati ricevuti dall'assessore Alessandra Zedda. Sul tavolo anche il pagamento della seconda tranche dell'una tantum.

"Avevano chiesto da tempo un incontro e finalmente siamo stati ricevuti. Ci è stato assicurato - le parole di Gianluigi Marchionni della Cobas Sial - che i lavoratori riceveranno quanto dovuto dalla prossima settimana".

Previsti invece tempi più lunghi per la ricollocazione degli ex lavoratori Keller e per quelli che hanno ricevuto l'una tantum.

"Dopo la proposta di sindacati e sindaci si aprirà una discussione in Consiglio regionale entro un mese per trovare le risorse - annuncia Marchionni - Per il momento siamo soddisfatti. Fermo restando che continueremo a monitorare la situazione".

