Eni ha annunciato l’estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Enilive da oggi possono acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca a un prezzo scontato del 20%, al netto dell’Iva.

Lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre e potrà essere esteso sino a fine anno, fa sapere Eni, in base all’andamento di mercato e alla disponibilità del prodotto.

La decisione, si legge in una nota della compagnia, «si inquadra nell’iniziativa Eni per l’Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude». Eni, si legge ancora nel comunicato, «intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell’agricoltura e della pesca».

Nei giorni scorsi in tutta Italia, Sardegna compresa, era esplosa la protesta di agricoltori e pescatori, esclusi dal price cap e dagli sconti annunciati da quattro compagnie: Eni appunto, poi IP, Q8 e, ultima ieri, Tamoil.

Il ministro

«Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario, per quanto possibile, con una tariffa di accesso al carburante che permetta di continuare a svolgere il prezioso compito di custodi dell’ambiente e della sicurezza alimentare italiana», sottolinea il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, auspicando «che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni, così come avvenuto nei giorni scorsi».

I prezzi nell’Isola

Continua intanto a scende il prezzo medio del carburante in Sardegna, per effetto del price cap e degli sconti che, di giorno in giorno, si estendono a sempre più distributori. Il prezzo medio del diesel si attesta oggi nell’Isola a 2,274 euro al litro, circa 3 centesimi in meno rispetto ai 2,308 di ieri; quello della benzina a 2,070, anche qui circa 3 centesimi in meno rispetto ai 2,098 di ieri. Prezzi comunque molto elevati: la Sardegna ha il quarto diesel più caro d’Italia, alle spalle delle Province di Bolzano e Trento e del Molise.

(Unioneonline/L)

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