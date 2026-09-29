Lo spread “buca” la soglia dei 100 punti: è la prima volta dalla primavera del 2025In aumento anche il Btp decennale, mai così alto da oltre tre anni
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Lo spread italiano "buca” la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025.
A indicarlo sono le quotazioni su Borsa italiana, che danno un picco del differenziale di rendimento a 100,17. Su Bloomberg lo spread segna 99 punti base.
La volata dello spread si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani che investono ancora di più la Francia, il cui differenziale sul bund è a 119.
In rialzo anche il rendimento del BTp decennale: è salito fino al 4,62%, dal 4,59% del closing della vigilia, su livelli che non si vedevano dall'ottobre del 2023. Il rendimento del Bund tedesco ha chiuso la seduta sostanzialmente stabile al 3,63% mentre l'OaT decennale francese ha terminato al 4,81%, sempre sui massimi da 18 anni a questa parte e con uno spread sul Bund tedesco che veleggia ormai sui 120 punti base.
Resta in tensione il mercato obbligazionario Usa con il T-bond a 30 anni che oscilla oggi intorno a quota 5,59%, ai massimi dal 2002.
(Unioneonline)