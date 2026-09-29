Dopo Eni e Ip, anche Q8 mette un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel.

Lo annuncia in una nota il marchio di proprietà di Kuwait Petroleum Corporation, gruppo petrolifero statale del Kuwait.

«Q8 Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori», si legge nel comunicato. «Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti».

La società non quantifica il prezzo, da quanto si legge nel comunicato pare che non sarà una tariffa fissa come quelle applicate da Eni e IP (2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina).

«Il tetto massimo dei prezzi – si legge nella nota – si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera».

Q8, nel suo comunicato, specifica che la decisione arriva «in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti» e vuole essere «coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività».

Con la decisione di Eni, Ip e Q8, i prezzi calmierati, quando saranno applicati a tutta la rete dei tre gruppi, riguarderanno oltre 11 mila stazioni di servizio in Italia, pari a circa il 50% del rete nazionale.

(Unioneonline)

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