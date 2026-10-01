Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 1 ottobre - il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale continua a scendere, attestandosi a 2,084 euro/litro per la benzina e 2,285 euro/litro per il gasolio.

In calo rispetto a ieri anche i prezzi ai distributori in Sardegna: secondo le rilevazioni del Mimit il prezzo medio per il gasolio self nell’Isola è oggi di 2,308 euro al litro, quello della benzina self di 2,098 euro al litro.

La progressiva diminuzione dei prezzi dei carburanti che si sta registrando da lunedì fa seguito alla decisione delle compagnie Eni, Ip e Q8 di accogliere l’appello del Governo e di applicare un “price cap” a benzina e diesel alla pompa. Il taglio sta determinando un ampliamento del divario dei prezzi rispetto a quelli delle compagnie che ancora non hanno introdotto la misura.

(Unioneonline)

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