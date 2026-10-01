Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 1 ottobre - il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale continua a scendere, attestandosi a 2,084 euro/litro per la benzina e 2,285 euro/litro per il gasolio. 

In calo rispetto a ieri anche i prezzi ai distributori in Sardegna: secondo le rilevazioni del Mimit il prezzo medio per il gasolio self nell’Isola è oggi di 2,308 euro al litro, quello della benzina self di 2,098 euro al litro.

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La progressiva diminuzione dei prezzi dei carburanti che si sta registrando da lunedì fa seguito alla decisione delle compagnie Eni, Ip e Q8 di accogliere l’appello del Governo e di applicare un “price cap” a benzina e diesel alla pompa. Il taglio sta determinando un ampliamento del divario dei prezzi rispetto a quelli delle compagnie che ancora non hanno introdotto la misura.

(Unioneonline)

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