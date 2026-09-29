Lo spread s’impenna a 100 punti base. Giorgetti: «Attenzione al debito»Il differenziale Btp-Bund torna a salire: allerta per il Governo e la maggioranza in vista della legge bilancio
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Lo spread torna a 100 punti base, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Un segnale per il Governo, chiamato a un equilibrio complesso fra risorse da reperire per la manovra in un 2027 elettorale, mercati da non sottovalutare, e margini di spesa ristretti dal costo più alto per finanziare il debito.
«Come ho sempre detto, bisogna stare molto attenti al debito, per fortuna che siamo stati attenti al debito nei quattro anni precedenti, per fortuna», commenta il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Di certo il differenziale Btp-Bund che torna a salire come non accadeva dalla primavera del 2025 è motivo di grande attenzione per l’esecutivo e anche per la maggioranza che si prepara alla legge di bilancio.
Dopo la mancata uscita anticipata dalla procedura Ue per deficit eccessivo, sembrano sparite dai radar alcune delle ipotesi circolate nelle scorse settimane, come l'ampliamento della fascia di partite Iva con flat tax agevolata. Servono coperture e il debito va stabilizzato, visto che si parla di un dato superiore al 138% del Pil l'anno prossimo rispetto al 137,1% del 2025.
(Unioneonline)