I prezzi dei carburanti accelerano il loro calo a due giorni dall'avvio del tetto ai prezzi dell'Eni, che rilancia con sconti anche sulle bollette di 100 euro l'anno sia per la luce sia per il gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono a stretto giro rivendicando offerte, sul mercato da tempo, a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso.

La nuova promozione di Eni prevede, dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per due anni. È per la società "un nuovo contributo alle famiglie nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia". Secondo Enel, però, "la più bassa offerta tra gli operatori primari" è quella proposta già da aprile dal gruppo elettrico che offre un risparmio di 200 euro a famiglia. E A2A rimarca che fin dal 2023 ha un'offerta per i consumatori domestici che consente di fissare il prezzo dell'energia da fonti rinnovabili per 10 anni. Da marzo, inoltre, una soluzione simile è proposta anche alle piccole e medie imprese.

Sulle bollette, Arera ha invece annunciato che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili servito in Maggior Tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori.

(Unioneonline)

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