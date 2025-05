Disoccupazione e precariato: non se la passano bene i giovani dell'entroterra cagliaritano e del Sulcis Iglesiente.

Nell'indagine sulla qualità della vita per fasce d'età, pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, il Sud Sardegna è al penultimo posto: 102esima posizione nella trasformazione dei contratti a tempo, in indeterminato. La graduatoria fotografa la situazione dai 18 ai 35 anni.

Cagliari è ultima in Italia per il tasso di fecondità. Per quanto riguarda i bambini, Nuoro è al comando nell'Isola, al 36esimo posto. Cagliari è 38esimo, Oristano 54esimo, Sassari 66esima, il Sud Sardegna 100esimo. Una particolarità: Cagliari è al primo posto nazionale per numero di pediatri, Oristano settima.

I giovani stanno meglio a Oristano (39esimo in Italia), poi Sassari (51) e Nuoro (54). Medio bassa classifica per Cagliari, 68esima. Male il Sud Sardegna, tra gli ultimi posti per laureati e disoccupazione.

Discreta la graduatoria della qualità della vita per gli anziani. Si sta bene a Nuoro, 39esimo. Ma poi si viaggia a metà classifica a Oristano (52), Cagliari (58) e 66 (Sassari). Giù, invece, il Sud Sardegna, all'83esima posizione, ultima per quanto riguarda la disponibilità di infermieri non pediatrici e orti urbani.

