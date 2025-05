Dalla Regione contributi alle aziende sarde del settore lapideo - iscritte nel Registro della Camera di commercio – per partecipare alla 59esima edizione di “Marmomac”, la più importante fiera mondiale dedicata a marmo, tecnologie per la lavorazione della pietra, design e architettura, in programma dal 23 al 26 settembre prossimi a Verona.

Sono previsti aiuti a fondo perduto sotto forma di voucher per coprire le spese necessarie per iscrizione e partecipazione alla fiera, costi di allestimento e progettazione dello stand espositivo della collettiva delle imprese, biglietto aereo, soggiorno in hotel, spedizione materiale evento (comprese le spese assicurative), interprete. L’importo massimo che può essere concesso è di 16mila euro.

Il numero massimo di posti disponibili è fissato in 12 e la selezione delle imprese sarde partecipanti avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione delle proposte. I tempi sono molto stretti: la domanda di contributo deve essere presentata entro le 10 di giovedì 22 maggio esclusivamente via PEC indirizzata all’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna industria@pec.regione.sardegna.it con oggetto “Voucher Marmomac 2025” ed utilizzando il modello allegato all’Avviso che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

Nel corso dell’evento veronese, oltre agli spazi espositivi sarà proposto un ricco programma di conferenze e corsi di formazione per gli addetti ai lavori.

Marmomac – ricorda una nota della Regione - è oggi il principale hub internazionale del settore. I numeri parlano di più di 1500 espositori da 54 nazioni, con un apposito padiglione dedicato al Made in Italy, The Italian Stone Theatre.

