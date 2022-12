C'è soddisfazione anche nel palazzo della Provincia di Sassari per i 750mila euro in arrivo dalla Regione Sardegna per alleggerire i rincari sull'energia e dalle maxi bollette. Nelle scorse settimane, la gravosa situazione soprattutto in riferimento ai costi dell'energia dei plessi scolastici. Appello accolto favorevolmente dal governo che aveva emanato un contributo di 800mila euro. Ora arriva il sostegno tanto atteso anche dalla Regione.

«Va riconosciuta la sensibilità della giunta regionale - sottolinea il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois -. Con questo provvedimento possiamo ripristinare un bilancio già asciutto e non più in grado di far fronte alle emergenze. Ben vengano questi ristori, speriamo possano essere rinforzati nella legge finanziaria».

​​​​​​

