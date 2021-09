Riparte la stagione delle crociere anche nello scalo di Porto Torres.

Questa mattina, intorno alle otto, è approdata la Hebridean Sky, con 85 passeggeri a bordo.

La mini ship della compagnia inglese Noble Caledonia ha fatto tappa nel nord Sardegna in un tour che partendo da Portsmouth, passa da Minorca, Maiorca, Porto Vecchio, l'Ile Rousse, Porto Ferraio e Napoli.

Come da protocolli sanitari, sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il personale operativo di bordo, per quello a terra dedicato all'accoglienza (autisti, guide turistiche e tour operator) e per i passeggeri.

È stata inoltre pianificata l'escursione ad Alghero per tutti i crocieristi.

"Benché si tratti di uno scalo di breve durata - ha dichiarato Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna -, accogliamo l'approdo della Hebridean Sky come un'ulteriore ottima notizia per Porto Torres e per tutto il settore crocieristico isolano che, dopo le toccate su Cagliari e Olbia, riprende rapidamente quota. Con la ripresa degli scali crocieristici e dei traffici passeggeri, possiamo confermare le nostre previsioni di un ritorno alla normalità già con un anno di anticipo rispetto alle stime del settore".

(Unioneonline/F)

