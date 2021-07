Al terminal di Cagliari Cruise Port del Molo Rinascita è arrivata la AIDAstella, nave della compagnia Aida Cruises, marchio tedesco del gruppo Costa.

La nave, appartenente alla classe Sphinx come molte delle sue sorelle, è stata battezzata a marzo 2013, ha una lunghezza fuoritutto di 253 metri e conta dodici ponti su cui possono essere ospitati fino a 2700 passeggeri e 620 membri d'equipaggio.

Dopo aver imbarcato a Palma De Mallorca i suoi quasi novecento ospiti, molti dei quali provengono dalla Germania, la nave ha fatto rotta verso la Sardegna.

Per i turisti escursioni programmate a Cagliari e dintorni, con visite anche all'area archeologica di Nora, mentre i tour della città e della spiaggia del Poetto sono stati effettuati non solo in bus e a piedi, ma anche in bicicletta.

L'arrivo di Aida Cruises, terza compagnia dopo MSC e Costa Crociere a scegliere Cagliari dopo la chiusura dovuta alla pandemia, rappresenta un segnale positivo per una lenta ma progressiva ripresa del settore crocieristico.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata