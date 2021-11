Il 14% degli italiani ha deciso di anticipare gli acquisti per le festività natalizie per il timore di un aumento dei casi di Covid-19 e di nuove chiusure.

Lo sostiene un’analisi Coldiretti/Ixè condotta sulle abitudini di consumo nel nostro Paese.

Complici anche gli scontri del Black Friday, più di un italiano su 10 ha pensato di muoversi con anticipo, nonostante manchi più di un mese a Natale.

Secondo l’associazione di categoria, la paura di un peggioramento della situazione epidemiologica e delle possibili scelte del governo per contrastare l’avanzata dei contagi e l’ipotesi di un Super Green Pass stanno influendo sui comportamenti dei consumatori, non solo per lo shopping, ma anche per la programmazione di pranzi e cene da consumare in famiglia e per la prenotazione delle vacanze.

Il possibile cambio di colore di alcune Regioni starebbe condizionando anche le prenotazioni al ristorante per i cenoni di Capodanno (nelle Regioni gialle il limite è di quattro persone per tavolo).

"L'incertezza - ha spiegato la Coldiretti - riguarda anche 10 milioni di italiani che avevano scelto di viaggiare durante le festività di fine anno per andare in vacanza o raggiungere parenti e amici. A rischio c'è un tessuto produttivo già duramente provato, che contava di ripartire dopo un Natale 2020 segnato dal lockdown e il sostanziale azzeramento delle presenze turistiche nazionali ed estere”.

