L’Italia è il Paese europeo in cui il Black Friday – che sarà venerdì 26 novembre – riscuote più successo, con un budget di spesa ipotizzato maggiore che negli altri Stati del Vecchio Continente.

A confermarlo sono diverse indagini sulle abitudini di consumo in questi giorni dell’anno, tanto che si parla ormai di novembre come il Black Month.

La ricerca realizzata da Idealo mostra come il 65,6% degli acquirenti online italiani affermi di essere interessato ad acquistare un prodotto contro il 55,7% degli spagnoli, il 49,8% dei tedeschi, il 44,4% degli austriaci e il 36,6% dei francesi.

Un risultato confermato anche dall’indagine di Shopify: in vista del weekend di ribassi, l'86% degli italiani prevede di fare acquisti (era l'84% nel 2020) con uno scontrino medio totale che si aggira sui 372 euro a testa e che sale a quota 486 euro per le famiglie con figli e a 411 euro per gli uomini. Numeri più alti che negli altri Paesi europei come Spagna (82%), Francia (75%), Germania (65%), Paesi Bassi (61%) e Regno Unito (55%).

Le stesse evidenze sono emerse dalla ricerca di Pwc: i consumatori italiani intervistati sono intenzionati a spendere più che in passato, in prevalenza per l'abbigliamento di bambini e adulti.

A spendere saranno soprattutto i giovani della Generazione Z (i nati tra la fine degli anni novanta e la fine degli anni 2000) e i Millennials (i nati tra il 1981 e il 1996) che faranno compere soprattutto da cellulare (66%), tramite App per lo shopping (24%) e social media (17%). Tra questi, la preferenza è per l'acquisto su Instagram (57%) e Facebook (46%).

I prodotti più ricercati saranno quelli di elettronica e gli elettrodomestici: smartphone, console per il gioco, macchine per il caffè espresso e i robot da cucina.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata