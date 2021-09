La delicata situazione della continuità territoriale per la Sardegna sarà al centro del Question Time in programma mercoledì 15 settembre, a partire dalle 15, nell'Aula della Camera. L'interrogazione a risposta immediata porta la firma del deputato del M5s Nardo Marino, componente della Commissione Trasporti.

Il question time è stato sottoscritto da tutti i deputati sardi del M5S, a rispondere sarà il ministro della Infrastrutture Enrico Giovannini.

"La grave incertezza circa la situazione del regime di continuità sia marittima che aerea della Sardegna - si legge nel Question Time - sta compromettendo il diritto alla certezza della mobilità, trasformando l'essere isolani in essere isolati. La libera concorrenza rappresenta lo strumento essenziale per servire gli interessi dei consumatori ma, il ruolo e l'intervento dello Stato restano insostituibili nelle ipotesi in cui il regime di mercato non sia sufficiente a garantire il godimento dei diritti fondamentali del cittadino, tra i quali il diritto alla mobilità".

Marino evidenzia tutte le problematiche relative alla continuità territoriale marittima e aerea. Nella prima la regolamentazione Invitalia che non ha superato il vecchio regime ed è oggetto di ricorso amministrativo; nella seconda un regime regolamentato da anni con continue proroghe del vecchio bando.

"Nell'ultima audizione in Commissione Trasporti, così come nell'ultimo documento inviatoci dall'assessore regionale ai Trasporti - continua Marino - abbiamo avuto rassicurazioni sulla corretta gestione di quanto necessario per garantire la prosecuzione della continuità aerea. La realtà è che a pochi giorni dalla scadenza del regime di continuità non è ancora chiaro in quale modo si intenda risolvere il problema e avviare una procedura d'urgenza".

