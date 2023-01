«Preso atto che, per evitare il totale isolamento, non ci rimane altro che sperare nella trattativa negoziata, occorre pensare a una nuova procedura di gara».

Il segretario generale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, continua a essere preoccupato sul futuro dell'aeroporto di Alghero. «Perché non mi sembra plausibile il totale disinteresse per un intero territorio anche da parte della compagnia di Stato Ita Airways», dice.

«Risolta questa emergenza con una procedura emergenziale, auspico che vengano varate nuove procedure di gara, magari prevedendo un unico bando per i tre scali oppure, in subordine, associando una gara maggiormente appetibile e profittevole con una giudicata meno interessante dalle compagnie aeree», osserva il sindacalista.

«Di certo - conclude - sarebbe opportuno analizzare in maniera approfondita il perché i vettori abbiano deciso di non depositare alcuna offerta per i collegamenti da e per lo scalo del Nord Ovest, sebbene fossero previste anche le compensazioni economiche. Si dovrà valutare se queste fossero sufficienti oppure se il problema sia legato all’utilizzo del personale navigante e al giro degli aeromobili».

© Riproduzione riservata