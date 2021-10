Dopo l’annuncio della scorsa settimana, i legali di Ita Airways hanno depositato al Tar della Sardegna i ricorsi contro l’esclusioni dal bando per l’assegnazione delle rotte fra i tre scali dell’Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli hub nazionali di Fiumicino e Linate.

Hanno presentato un singolo ricorso per ogni tratta, che pendono come una spada di Damocle sui voli agevolati per i sardi al momento affidati a Volotea, che li ha ottenuti in seguito a una successiva procedura negoziata. La stessa low cost era stata esclusa dalla prima gara per carenza di documenti, poi la commissione aveva estromesso anche la nuova compagnia nata dalle ceneri di Alitalia per mancanza di alcuni requisiti.

Per la sua esclusione anche Volotea aveva presentato ricorso, mercoledì è fissata l’udienza in camera di consiglio. E tra qualche giorno i giudici amministrativi, veri arbitri della continuità, saranno chiamati ad esprimersi sul nuovo ricorso di Ita a sulla sua richiesta cautelare di sospensione degli atti di esclusione dal bando e di tutti quelli successivi, compresa dunque l’assegnazione delle rotte a Volotea.

