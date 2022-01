Le compagnie aeree interessate a garantire i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna potranno presentare anche una proposta di accettazione limitata al periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre 2022.

Lo ha stabilito un decreto del ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che integra il decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico del 25 novembre scorso.

"La procedura individuata - ha spiegato l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde - risponde all'esigenza di salvaguardare il diritto alla mobilità dei sardi e dell'Isola a essere collegata con il resto d'Italia, evitando che l'avvio delle nuove, eventuali, concessioni in esclusiva cadano nel pieno della stagione estiva".

La Regione, in stretta collaborazione con il ministero, ha imposto oneri di servizio pubblico, a decorrere dal 15 maggio 2022, sulle rotte sarde Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

Il nuovo regime è stato reso noto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021, data dalla quale i vettori aerei comunitari possono manifestare l'interesse ad assumere gli oneri di servizio pubblico, per almeno 12 mesi, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere una compensazione finanziaria, secondo le modalità dettagliate nel decreto ministeriale.

"La Regione - ha aggiunto - provvederà, nel frattempo, all'espletamento delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione in esclusiva delle rotte nel caso non pervenga alcuna accettazione senza esclusiva e senza compensazione. Considerate le tempistiche imposte dalla normativa europea, tali procedure consentirebbero, tuttavia, di stipulare le eventuali nuove concessioni solamente in piena estate, creando incertezza nei collegamenti da e per l'isola, inevitabili disagi ai passeggeri e danni economici per tutti gli operatori interessati".

Grazie alla norma integrativa, i vettori aerei comunitari, in deroga alla regola generale prescritta dal decreto del 25 novembre scorso, potranno presentare anche un'accettazione limitata all'intervallo di tempo tra il 15 maggio e il 30 settembre 2022.

Il primo ottobre 2022 è stata valutata come data, eventuale, di decorrenza delle nuove concessioni in esclusiva dei servizi aerei di linea sulle rotte onerate.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata