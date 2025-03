L'obiettivo principale di EDI Confcommercio (Ecosistema Digitale per l'Innovazione) è quello di supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione, fornendo strumenti, servizi e competenze per affrontare le sfide dell'innovazione tecnologica.

Il vicepresidente di Confcommercio Nord Sardegna, Salvatore Brichetto, spiega: «Siamo convinti che questo strumento possa rappresentare un valido supporto per i nostri associati che avranno la possibilità di poter crescere e aprirsi davvero all'innovazione attraverso lo sportello che è presente nella nostra sede sassarese in via Pascoli».

EDI Confcommercio, infatti, mette a disposizione delle imprese associate check-up digitali e percorsi di orientamento. Un costante supporto nella definizione di strategie digitali e nell'identificazione delle soluzioni tecnologiche più adatte. Oltre a formazione e networking. Tutti percorsi finalizzati a colmare il divario digitale che esiste ed è tangibile.

© Riproduzione riservata