Sabato 18 dicembre si terrà a Cagliari, al Convento San Giuseppe, il Convegno nazionale e regionale, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna, dal titolo “Edilizia artigiana tra bonus e incentivi: quali prospettive per il sistema casa?”.

I lavori inizieranno alle 10 del mattino e verranno aperti dall’intervento da Maria Amelia Lai, presidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna.

Interverranno anche Quirico Sanna, assessore regionale all’Urbanistica, il sindaco Paolo Truzzu, Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, Stefano Crestini, presidente nazionale di Confartigianato Edilizia, e Alessandra Todde, viceministro allo Sviluppo Economico.

Nel corso dell’incontro verrà analizzato lo stato di salute del sistema casa in Sardegna e nelle altre Regioni italiane, attraverso i dati elaborati dall’Ufficio Studi dell’associazione di categoria, per poi esaminare le prospettive del comparto artigiano isolano.

Inoltre, verrà fatta chiarezza sulle indicazioni del governo per lo sviluppo del comparto, anche alla luce della prossima legge di bilancio. Particolare attenzione verrà data alle prospettive dell’edilizia nazionale e sarda, alla luce delle recenti modifiche introdotte per l’applicazione del SuperBonus110% e degli altri bonus per gli edifici.

(Unioneonline/F)

