Indicazioni confortanti alla conclusione delle procedure di richiesta dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 3/2022, a sostegno degli investimenti delle attività commerciali in Sardegna.

Sebastiano Casu, Presidente di Confcommercio Sardegna, che rappresenta l’intero comparto del commercio, servizi e turismo, traccia bilancio positivo: «L'iniziativa, promossa attraverso l’avviso pubblicato dalla Regione Sardegna in raccordo con Unioncamere Sardegna, rappresenta un’importante opportunità per le imprese locali di rafforzare e innovare le proprie attività, contribuendo allo sviluppo economico del territorio».

Lo strumento normativo consente di offrire alla grande platea delle aziende del terziario un valido supporto a sostegno degli investimenti e del rinnovamento delle aziende del comparto. «Conseguentemente alla conclusione di questa prima fase di inoltro delle domande, risulta avviato l’iter di riconoscimento dei contributi per circa 1.200 imprese per un totale di contributi richiesti di circa 40 milioni di euro a fronte di un plafond disponibile di euro 35.500.000».

Il presidente Casu ritiene di fondamentale importanza la collaborazione avuta con la Regione Sardegna ed in particolare l’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio oggi rappresentato da Franco Cuccureddu «al quale è doveroso estendere un ringraziamento per il lavoro svolto in proprio e tramite l’intera struttura organizzativa».

Auspicando che la Regione Sardegna continui a sostenere le imprese, offrendo opportunità concrete di investimento e di crescita, Sebastiano Casu evidenza: «È fondamentale che vengano messi a disposizione strumenti e risorse adeguate per facilitare l’accesso ai contributi e alle agevolazioni, garantendo la pubblicazione dei bandi con cadenza annuale in un’ottica di corretta programmazione per le imprese e per tutti gli operatori coinvolti. Confcommercio Sardegna si impegna a supportare le imprese in questo percorso, offrendo assistenza e informazioni aggiornate sulle opportunità di finanziamento e sugli strumenti disponibili».

© Riproduzione riservata