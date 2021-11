Coldiretti Sardegna chiede che venga prorogato il decreto per l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del latte nei formaggi. La preoccupazione è quella relativa all'imminente scadenza, fissata per il 31 dicembre, in un settore che vede protagonisti i pecorini.

"Si rischia di creare nuovi spazi di manovra per chi inganna i cittadini e danneggia gli allevatori con prodotti di bassa qualità spacciati per nostrani", dice il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. "Un percorso, quello delle etichette trasparenti, che va consolidato ed esteso a tutti i prodotti - aggiunge il direttore Luca Saba - consentendo al consumatore di scegliere consapevolmente ciò che porta a tavola". La Coldiretti e Campagna Amica hanno promosso la raccolta di 1,1 milioni di firme nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini dell'Unione Europea "Eat original! unmask your food" insieme ad altre organizzazioni europee, da Solidarnosc a Fnsea, per l'estensione dell'obbligo di etichettatura con l'indicazione dell'origine su tutti gli alimenti.

