Solo un anno fa l’aumento della partecipazione di Versalis nelle azioni di Novamont, dal 25 al 36 per cento, ora la decisione della società chimica di Eni di acquisire l’intero pacchetto azionario Novamont.

Le trattative per il passaggio di proprietà sono alle fasi finali, un contratto che porta a rinsaldare le sinergie in un settore chiave per la transizione ecologica come quello della chimica verde, facendo leva su quanto costruito fino ad ora per massimizzarne le ricadute e cogliere nuove opportunità. Entrambe le società sono protagoniste della nascita dello stabilimento Matrìca di chimica verde, la joint venture costituita nel 2011 tra Versalis e Novamont a Porto Torres e specializzata nella produzione di bioprodotti da fonti rinnovabili.

Novamont è una delle aziende leader a livello internazionale nel campo della chimica da fonti rinnovabili, in particolare nell’ambito delle bioplastiche biodegradabili e compostabili. Versalis è la prima azienda chimica italiana e leader a livello internazionale, la cui strategia è fortemente mirata verso la specializzazione del portafoglio anche attraverso la chimica da fonti rinnovabili.

