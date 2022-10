Si ritrovano domani a Tramatza i pastori sardi che tre anni fa avevano messo in atto le proteste per ottenere un equo prezzo del latte. All’hotel Anfora, lungo la Statale 131, la riunione per discutere, questa volta, delle difficoltà del settore e per organizzare una nuova mobilitazione.

Insieme all’analisi delle principali problematiche – prezzo del latte e dei prodotti agroalimentari del 2023 – gli interventi si concentreranno sui rincari di materie prime, energia e carburanti. E verrà fatto il punto sulla nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 e sul Piano Strategico Nazionale (PSN) presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 settembre 2022.

Tra gli argomenti in discussione l’esclusione di diverse aziende sarde dagli aiuti eccezionali per i danni indiretti subiti in seguito al conflitto Russia-Ucraina e dagli aiuti per lingua blu e incendi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata