Continuità aerea in pieno caos. La Regione conta di affidare lunedì il servizio a uno dei dodici vettori chiamati a fare un’offerta, poi saranno necessari i tempi tecnici per consentire alla compagnia affidataria di predisporre le offerte e metterle online.

Ma il 15 ottobre, data di cessazione delle attività di Alitalia, è sempre più vicino. E si fa sempre più concreto per i sardi il rischio di rimanere isolati o di dover pagare prezzi stratosferici per raggiungere la Penisola.

Al momento dal 15 ottobre volano solo Ryanair, Easyjet e Wizz Air. I prezzi, a meno che non si vogliano fare viaggi lunghi anche dieci ore con scali improponibili (come ad esempio scendere a Brindisi per risalire a Milano), sono proibitivi. E anche gli orari.

Venerdì 15 da Cagliari a Roma c’è un solo volo, lo fa Ryanair e costa 218 euro. Sabato 16 il prezzo sale a 306 euro, e l’unico volo diretto parte dall’aeroporto di Elmas alle 6.45.

C’è più scelta da Cagliari a Milano: il 15 ottobre si va da 79 euro (ma bisogna partire alle 6.35 di mattina) a 356. Sempre il 15, da Milano a Cagliari: si parte da 53 euro (il volo delle 6.30) e si arriva a 311.

Peggio ancora da Olbia. Venerdì 15 per Milano c’è un solo volo, costa 328 euro. Per Roma niente, sia il 15 che il 16 ottobre. Idem da Alghero. Insomma, se si vuole andare a Roma dal Nord Sardegna non resta che il traghetto.

