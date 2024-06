Cagliari ai primi posti in Italia per inflazione e rincari.

È quanto segnala l’Unione Nazionale Consumatori, rielaborando gli ultimi dati Istat sull'inflazione di maggio e stilando la classifica della città più care d'Italia, relativamente ai capoluoghi di regione e ai comuni con più di 150 mila abitanti.

In testa alla top ten un ex aequo: Parma e Rimini, che si contendono il primato con un'inflazione pari all'1,6%, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente in media a 435 euro.

Al secondo posto c’è Venezia, dove il rialzo dei prezzi dell'1,4% determina un incremento di spesa annuo pari a 369 euro a famiglia.

Al terzo posto Firenze che con +1,4% ha una spesa supplementare pari a 366 euro annui per una famiglia media.

Appena fuori dal podio Cagliari (+1,5%, pari a 312 euro), poi Padova (+1,2%, +308 euro), Trieste (+1,2%, +293 euro), al settimo posto Milano ex aequo con Napoli +286 euro, poi Verona (+1,1%, +283 euro) e Perugia (+1,1%, +270 euro). Chiude la top ten Roma (+0,9%, +233 euro).

