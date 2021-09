Impianti fotovoltaici sui tetti della scuola e in tutta l'area occupata dai palazzi Erp: l'energia sarà utilizzata per la stessa scuola e per i residenti che vogliono aderire al progetto.

Nasce nel cuore di San Michele, in piazza Medaglia Miracolosa, la prima comunità energetica di Cagliari.

Si tratta di un esperimento il cui obiettivo è quello di creare anche altre "isole" in tutto il territorio cittadino.

La comunità energetica - fanno sapere dal Comune di Cagliari, promotore dell'iniziativa - è costituita da famiglie, singoli individui e titolari di attività economiche che producono, condividono o semplicemente usano l'energia generata da fonte rinnovabile, ottenendo vantaggi economici sul piano individuale e benefici ambientali a livello collettivo, in uno spirito di partecipazione e solidarietà.

Con un investimento di 410mila euro saranno realizzati gli impianti fotovoltaici sulla copertura della scuola materna e dei fabbricati della piazza.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore comunale all'Innovazione tecnologica Alessandro Guarracino - di un progetto pilota tra i primi in Italia e l'idea è di replicarlo in altre zone della città. I tetti degli edifici scolastici comunali accoglieranno impianti fotovoltaici e saranno il nucleo delle future comunità energetiche".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata